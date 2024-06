Hasan Aboul Hasan is iemand die al sinds zijn kindertijd geïnteresseerd is in computers. Hasan begon online te werken en creëerde veel producten online voordat hij met H-educate begon. H-Educate is inmiddels zeer succesvol gebleken en heeft bijna een miljoen abonnees op Youtube! Hij heeft nu cursussen zoals Build and Sell API’s gemaakt in een poging zijn volgers te helpen geld te verdienen met het verkopen van API’s. LearnWithHasan helpt u met slimme bedrijfs- en marketingstrategieën, mogelijk gemaakt door AI, Python en automatisering.

Website: learnwithhasan.com

