Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری is de officiële website van het Bureau van de Opperste Leider van Iran. Het dient als informatieportaal voor het kantoor van de Opperste Leider en biedt toegang tot nieuws, toespraken, fatwa's en andere inhoud met betrekking tot de Opperste Leider en het islamitische bestuur in Iran. De website behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder islamitische jurisprudentie, ethiek, dagelijkse uitspraken en speciale gelegenheden. Het beschikt ook over multimedia-inhoud zoals foto's, video's en audio-opnamen. De website heeft tot doel informatie en begeleiding van de Opperste Leider onder het publiek te verspreiden.

Website: leader.ir

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.