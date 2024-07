Latte Social is een AI-aangedreven videobewerkingstool ontworpen voor makers en bedrijven. Het vergemakkelijkt de creatie van boeiende korte video's die zijn geoptimaliseerd voor sociale-mediaplatforms. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer geanimeerde ondertitels in verschillende stijlen die de betrokkenheid van de kijker helpen behouden en de merkesthetiek matchen. Het heeft ook de mogelijkheid om lange inhoud, zoals webinars en tutorials, om te zetten in hapklare clips die geschikt zijn voor sociale media. Gebruikers kunnen inhoud gemakkelijk hergebruiken voor verschillende platforms zoals TikTok, YouTube Shorts en Instagram Reels, waardoor uren aan handmatige bewerkingstijd worden bespaard. Een andere opvallende functie is de AI-aangedreven tool voor het genereren van video's van Latte Social. Hiermee kunnen gebruikers scripts, blogposts of korte tekstprompts omzetten in boeiende video's, waardoor handmatige bewerking niet meer nodig is. De video's kunnen worden aangepast met een reeks AI-stemmen, visuele stijlen en achtergrondmuziek. Met ondersteuning voor meer dan 30 talen zorgt deze tool ervoor dat een brede basis aan video-inhoud kan worden bewerkt en ondertiteld. Om de privacy van gebruikers en gegevensbescherming te waarborgen, wordt alle geüploade inhoud gecodeerd en veilig opgeslagen. Er zijn proefperiodes en abonnementen beschikbaar voor gebruikers die functies willen verkennen of er volledig toegang toe willen hebben.

Website: latte.social

