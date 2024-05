Lasting ERP

LERP is een marktleidende B2B-cloud-ERP-oplossing, geïntegreerd met boekhouding, CRM, voorraad, productie en HRM. Het LERP-softwarepakket is bedoeld om industrie-expliciete problemen voor makers en verkopers aan te pakken. Onze missie is het veranderen en eenvoudig te gebruiken van een bedrijfsproces dat een totaalpakket aan instrumenten structureert om aan alle bedrijfsbehoeften te voldoen en al onze hiërarchische inspanningen te sturen in het structureren van bestaande gespecialiseerde kwaliteit en merkbekendheid om de ontwikkeling in de centrale business te verhogen.

Website: lastingerp.com

