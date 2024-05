Omvat lokaal LA-nieuws, evenementen, eten en entertainment; gericht op jonge stedelingen. LAist is de vertrouwde vriend die u laat zien wat er in uw buurt gebeurt en waarom dat ertoe doet. Verhalen vertellen van in het diepste gat tot aan de top van Mount Wilson – en verder. We maken deel uit van Southern California Public Radio (SCPR), een door leden ondersteund openbaar medianetwerk dat actief is in de hele regio, van Santa Barbara tot Los Angeles en Orange Counties, en tot aan de Coachella Valley. SCPR informeert en communiceert met onze gemeenschappen op de radio en via onze websites, sociale media, apps en live-evenementen.

Website: laist.com

