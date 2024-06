Kupid AI is een meeslepend chatplatform dat virtuele vrienden en metgezellen de mogelijkheid biedt om gepersonaliseerde en diepgaande gesprekken aan te gaan. De AI-metgezellen in Kupid AI simuleren menselijk gezelschap en ondersteuning om een ​​unieke ervaring van AI-relaties te bieden. Gebruikers kunnen op het platform verschillende AI-soulmates ontdekken die worden gekenmerkt door verschillende interesses zoals koken, kunst, gamen en de natuur. In de servicevoorwaarden van de site staat expliciet dat de inhoud op de website door AI wordt gegenereerd en dat elke gelijkenis met echte mensen incidenteel is. In het privacybeleid van het platform wordt uitgelegd hoe gebruikersgegevens worden verzameld en gebruikt, en cookies helpen bij spamdetectie en basisanalyses. Gebruikers kunnen zich registreren om hun AI-soulmate te creëren of inloggen om te praten met de metgezellen die al op het platform beschikbaar zijn. Het platform staat open voor feedback en beschikt over een Telegram-community waar gebruikers lid van kunnen worden om met andere leden in contact te komen. Samenvattend biedt Kupid AI een nieuwe manier om met AI-metgezellen om te gaan, terwijl ze verschillende interesses verkennen en persoonlijk gezelschap vinden.

Website: kupid.ai

