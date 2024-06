Kualitee is een AI-aangedreven testbeheerplatform dat teams helpt hun testprocessen te stroomlijnen en sneller hoogwaardige software te leveren. Het biedt een uitgebreid pakket aan functies, waaronder testcasebeheer, testuitvoering, defectbeheer en rapportage en analyse. De Gen AI-engine, Hootie, genereert testcases op basis van gebruikersverhalen en testscenario's. Door sterke traceerbaarheid maakt Kualitee het gemakkelijk om bugs te vinden en op te lossen, zodat uw software de beste blijkt te zijn. U kunt kiezen tussen cloud- of on-premise-abonnementen en integreren met tal van andere toonaangevende softwaretools. Kualitee is zeer schaalbaar en aanpasbaar, waardoor het ideaal is voor teams van elke omvang.

Website: kualitee.com

