KP.UA biedt u actueel nieuws uit Oekraïne en de wereld, politiek, economie, sportnieuws, maatschappij, videoreportages, etc. Al 25 jaar schrijven wij nieuws dat u pas in slaap valt als u het bespreekt met uw familie of vrienden. Wij vertalen alle complexe en onbegrijpelijke onderwerpen in menselijke taal. We vertellen saaie verhalen van gewone Oekraïners die je aan het huilen of lachen maken.

Website: kp.ua

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan KP.UA. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.