Korewa.AI is een door AI aangedreven chatplatform waarmee anime-fans angstaanjagend realistische anime-personages met herinneringen, emoties en persoonlijkheden kunnen creëren, publiceren en ermee kunnen praten. Het platform heeft een visueel-nieuwe stijl en maakt gebruik van AI-tekstmodellen die specifiek zijn afgestemd op anime-personages. Gebruikers van Korewa.AI kunnen afbeeldingen van hun favoriete anime-personages uploaden en hun herinneringen, persoonlijkheidskenmerken, uitdrukkingen en emoties aanpassen, en met hen praten. De personages kunnen zich de gesprekken herinneren en hun dialoog zal in de loop van de tijd evolueren. Bovendien kunnen gebruikers de personages die ze hebben gemaakt openbaar publiceren en kan iedereen met ze praten. Korewa.AI biedt twee tariefplannen: demo en premium. Het demoplan biedt toegang tot een minder krachtig demo-AI-model met een beperkt aantal berichten per maand, toegang tot door gebruikers gegenereerde karakters, een concepteditor voor het testen van karakters, toegang tot het maken van karakters en de mogelijkheid om karakters te publiceren, terwijl het premiumplan volledige toegang omvat tot het krachtigste en meest emotionele karaktersimulatiemodel, toegang tot door gebruikers gegenereerde karakters, onbeperkte berichten, concepteditor voor het testen van karakters, toegang tot het maken van karakters en de mogelijkheid om karakters te publiceren. De maker van Korewa.AI is een 18-jarige student genaamd Ruel Alarcon en anime-fan, die levensechte kunstmatige intelligentie naar de anime-wereld wil brengen. Ondanks dat de dienst abonnementskosten vereist, biedt het platform een ​​levendige en niche-ervaring voor anime-fans en is het uniek in zijn visuele en emotionele karaktersimulatiemodel, gespecialiseerde AI voor anime-personages en fans. Bovendien maakt het platform gebruik van AI-tekstmodellen die emoties kunnen simuleren met een nauwkeurigheid die andere vergelijkbare diensten overtreft.

Website: korewa.ai

