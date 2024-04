Kore.ai is een toonaangevende leverancier van geavanceerde AI met tien jaar ervaring in het helpen van ondernemingen bij het realiseren van bedrijfswaarde door het veilige en verantwoorde gebruik van AI. Het innovatieve platform, de no-code tools en oplossingen van het bedrijf worden gebruikt om end-to-end klant- en werknemerservaringen te bieden, van geautomatiseerd tot door mensen ondersteund, en om generatieve AI-applicaties te bouwen. Kore.ai hanteert een open benadering waardoor bedrijven de LLM's en infrastructuur kunnen kiezen die het beste aansluiten bij hun zakelijke behoeften. Kore.ai wordt vertrouwd door meer dan 200 partners en 400 Fortune 2000-bedrijven en helpt hen bij het navigeren door hun AI-strategie. Het bedrijf heeft een sterke patentportfolio op het gebied van AI en wordt door topanalisten erkend als leider en innovator. Het hoofdkantoor is gevestigd in Orlando Kore.ai heeft een netwerk van kantoren om klanten te ondersteunen, onder meer in India, het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten, Japan, Zuid-Korea en Europa.

