Knowlarity is de grootste leverancier van cloudgebaseerde communicatieoplossingen voor bedrijven in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Knowlarity heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en werd opgericht in 2009. Knowlarity was in 2009 een pionier op het gebied van unieke cloudcommunicatietechnologie voor markten in Azië en het Midden-Oosten en heeft vandaag de dag meer dan 15.000 betalende zakelijke klanten in deze markten. Het helpt het bedrijf zijn omzet sneller te laten groeien met zijn eigen klantcommunicatietechnologieplatform SuperReceptionist. In de afgelopen zeven jaar is het bedrijf vanuit het niets uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming met meer dan 300 medewerkers, 1.000 partners en 8 kantoren in India, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. Bekend om zijn uitmuntende innovatie en processen, heeft Knowlarity verschillende prijzen ontvangen, zoals de Amazon Excellence Award, Silicon India start-up van het jaar, Nasscom Emerge 50. Het bedrijf heeft kapitaal opgehaald bij wereldwijde investeerders zoals Delta Partners, Sequoia Capital en Mayfield Fund. en wordt vertrouwd door wereldwijde bedrijven, waaronder Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo en Yzer.

Website: knowlarity.com

