Keyboard Counter is een gratis online tool die is ontworpen om het aantal toetsaanslagen op een toetsenbord te tellen. Elke toetsaanslag wordt geteld en in realtime weergegeven. Keyboard Counter is vooral handig voor gamers en typisten, die het kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle toetsen op hun toetsenbord correct functioneren. Kenmerken van toetsenbordteller: 1. De online tool is eenvoudig te gebruiken zonder dat er software-installatie of instellingen vereist zijn; open gewoon de webpagina om deze te gebruiken. 2. Het is voor iedereen gratis te gebruiken, zonder registratie of login. 3. Geeft hitgegevens in realtime weer. 4. Deze tool ondersteunt alle toetsenborden en kan worden gebruikt met pc-toetsenborden, laptoptoetsenborden, Mac-toetsenborden en meer.

Website: keyboardcounter.net

