Keeping is 's werelds eerste klantenondersteuningsplatform dat is geïntegreerd met Gmail. Wijs klantondersteuningsverzoeken toe aan teamgenoten, laat privénotities achter en stel de status in - allemaal vanuit Gmail. We zijn opgericht in 2016 en gevestigd in New York en hebben Keeping gebouwd voor teams die meer doen dan alleen klantenondersteuning. Als u het druk heeft met het combineren van belangrijke klantverzoeken met de rest van uw baan, dan zijn we blij dat u ons heeft gevonden, want wij hebben Keeping voor u gebouwd.

Categorieën : Productivity Helpdesksoftware

Website: keeping.com

