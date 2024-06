KamTape is een community voor het delen van video's die terugbrengt wat je in de jaren 2000 zo leuk vond aan YouTube. U kunt originele video's wereldwijd bekijken en delen via een webervaring die werkt op de meeste bekende browsers via Javascript of Flash. Iedereen kan video's bekijken op KamTape.com. Mensen kunnen uit de eerste hand verslagen van actuele gebeurtenissen zien, video's over hun hobby's en interesses vinden en het eigenzinnige en ongewone ontdekken. Naarmate meer mensen speciale momenten op video vastleggen, stelt KamTape een breed scala aan mensen op internet in staat om te delen hoe hun wereld eruit ziet en terug te brengen wat ooit was.

Website: kamtape.com

