Kaggle, een dochteronderneming van Google LLC, is een online community van datawetenschappers en machine learning-beoefenaars. Met Kaggle kunnen gebruikers datasets vinden en publiceren, modellen verkennen en bouwen in een webgebaseerde datawetenschapsomgeving, samenwerken met andere datawetenschappers en machine learning-ingenieurs, en meedoen aan wedstrijden om datawetenschapsuitdagingen op te lossen. Kaggle begon in 2010 met het aanbieden van machine learning-wedstrijden en biedt nu ook een openbaar dataplatform, een cloudgebaseerde werkbank voor datawetenschap en onderwijs op het gebied van kunstmatige intelligentie. De belangrijkste personeelsleden waren Anthony Goldbloom en Jeremy Howard. Nicholas Gruen was de oprichter en voorzitter, opgevolgd door Max Levchin. In 2011 werd eigen vermogen opgehaald, waardoor het bedrijf werd gewaardeerd op $ 25 miljoen. Op 8 maart 2017 maakte Google bekend Kaggle over te nemen.

Website: kaggle.com

