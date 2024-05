Kafinea is een softwareproduct van Madiasoft, een Frans technologiebedrijf. Madiasoft is een uitgever van innovatieve, veilige SaaS-software aangepast aan de behoeften van mobiliteit. Madiasoft, opgericht in 2005, is gevestigd in Parijs, Frankrijk, en heeft medewerkers in verschillende landen. Madiasoft biedt hoogwaardige beheeroplossingen (ERP - CRM) voor bedrijven van elke omvang (1 tot 1.000 werknemers) die actief zijn in een breed scala van sectoren (Industrie/Handel/Telecom/Bankwezen/Diensten...). Kafinea is de vlaggenschipsoftware van Madiasoft. Het centraliseert alle processen van een organisatie in één enkele tool: facturatie, realtime boekhouding, aankoop, voorraadbeheer, automatische handtekeningen, klantenportaal, enz. Het valt op door zijn eenvoudige implementatie (SaaS-modus) en moderne, intuïtieve gebruikersinterfaces. Het beschikt ook over een uitgebreide geïntegreerde API. Kafinea bevordert samenwerking en teamproductiviteit. Het vermindert de kosten en risico's die gepaard gaan met het onderhouden van een complexe IT-infrastructuur. Het past zich aan de markttrends aan en aan de specifieke behoeften van elk bedrijf, vooral het MKB. Het is compatibel met alle externe of interne software, inclusief bedrijfssoftware.

Website: kafinea.com

