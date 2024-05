Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Carrièreontwikkeling voor zwarte, Latinx- en Native American-professionals. De missie van Jopwell is om een ​​substantiële, meetbare impact te hebben op het vergroten van de vertegenwoordiging van Zwarten, Latinx en Native Americans in de beroepsbevolking. Jopwell streeft ernaar om inclusieve werkplekken te bouwen waar onze leden hun authentieke zelf naar het werk kunnen brengen. We doen dit door bedrijven te helpen met hun wervings-, marketing- en retentie-inspanningen voor gekleurde gemeenschappen.

Website: jopwell.com

