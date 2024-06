Jetscribe.ai is een AI-transcriptieservice waarmee u audio- of video-opnamen zoals webinars, podcasts, preken of audionotities snel en nauwkeurig kunt omzetten in geschreven tekst. Het biedt ook de mogelijkheid om uw transcripties om te zetten in rijke inhoud, zoals samenvattingen, blogposts, shownotities, hoogtepunten en meer. Geschikt voor podcasters, marketeers, journalisten, kerkelijke bedieningen, onderzoekers, studenten en iedereen die transcriptiediensten nodig heeft.

