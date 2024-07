JazzCash is de toonaangevende digitale financiële dienstverlener van Pakistan. We bieden een breed portfolio aan bankdiensten zonder filialen voor klanten, waaronder reizen, ticketing, entertainment, geldoverboekingen, factuurbetalingen, debetkaarten, verzekeringen, sparen en betalingen voor een breed scala aan diensten. JazzCash is een game-changer geweest in de mobiele financiële dienstverleningssector in Pakistan. Door een scala aan financiële diensten en een uitgebreid netwerk van agenten en partnerbanken aan te bieden, heeft het het voor miljoenen individuen die voorheen geen of weinig bankzaken hadden, gemakkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot financiële diensten en deel te nemen aan de formele economie.

