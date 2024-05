izi.TRAVEL is het open platform voor Storytelling. We ontwikkelen de infrastructuur die erfgoedinstellingen en andere contentaanbieders voorziet van gratis, open mobiele audiogidstechnologie en het verkennen van musea en steden inspirerender en verrijkend maakt voor bezoekers en reizigers. Bij izi.TRAVEL geloven we in de kracht van leren. Wij creëren technologie die nieuwe wegen naar ontdekking bouwt. We helpen musea, culturele instellingen en archiefcentra de kloof te overbruggen tussen traditionele media en nieuwe, snel evoluerende digitale platforms, met een focus op audiogidsen die de educatieve ervaring voor klanten verbeteren. Met behulp van ons gratis webgebaseerde verhaalbeheersysteem kunt u eenvoudig uw audioverhalen opnemen en uploaden, ze koppelen aan de locaties of sites van uw keuze en zoveel foto's, video's en quizzen toevoegen als u wilt. Bezoekers kunnen uw audiogidsen bekijken en delen via de gratis izi.TRAVEL-app op hun smartphones.

