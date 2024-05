IVEPOS is de gratis POS-software (point-of-sale) die door Intuition Systems is ontwikkeld voor uw restaurant, winkels, café, bar, bakkerij, koffieshop, kruidenier, salon en spa, autowasstraat, foodtruck en pizzeria. Gebruik het IVEPOS-verkooppuntsysteem in plaats van een kassa en volg de verkoop en voorraad in realtime, beheer medewerkers en winkels, ga in gesprek met klanten en verhoog uw omzet. Mobiel kassasysteem - Verkoop vanaf een smartphone, tablet of kassasysteem - Geef gedrukte of elektronische bonnen uit - Accepteer meerdere betalingen - Pas kortingen toe en voer restituties uit - Volg contant geldbewegingen - Scan streepjescodes met de ingebouwde camera - Houd verkopen vast, zelfs als u offline bent - Sluit een kassabonprinter, barcodescanner en kassalade aan - Geef medewerkers rechten - Beheer meerdere winkels en POS-apparaten vanuit één account Voorraadbeheer - Volg de voorraad in realtime - Stel voorraadniveaus in en ontvang meldingen over lage voorraad - Bulkimport en -export voorraad van/naar een CSV-bestand - Artikelen met varianten beheren - Voorraden overdragen - Voorraden van leveranciers beheren Verkoopanalyse - Omzet, gemiddelde omzet en winst bekijken - Verkooptrends volgen en snel op veranderingen reageren - Best verkochte artikelen en categorieën bepalen - Bijhouden financiële gegevens en discrepanties identificeren - Volledige verkoopgeschiedenis bekijken - Bladeren door rapporten over betalingstypen, modificatoren, kortingen en belastingen - Verkoopgegevens exporteren naar de spreadsheets CRM en klantloyaliteit - Een klantenbestand opbouwen - Promoties naar klanten sturen om de omzet te verhogen - Klantkredieten beheren - Ontvang feedback van klanten en verbeter de bedrijfsvoering - Voer een loyaliteitsprogramma uit om klanten te belonen voor hun terugkerende aankopen Restaurant- en barfuncties - Sluit keukenprinters of de IVEPOS Kitchen Display-app aan - Gebruik eetgelegenheden zoals dineren, afhalen of bezorgen - Beheer keukenbestellingen - Beheer tafels - Facturen splitsen of tafels samenvoegen - Keukenbestellingstickets naar meerdere keukens sturen - Obers kunnen bestellingen van de klant op tafel opnemen en naar de keuken sturen met de IVEPOS Waiter-app - Bestellingen van online voedselpartners accepteren Zomato/Uber eet en drinkt - Beheer ingrediënten efficiënt en de winst vergroten

Website: ivepos.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan IVEPOS. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.