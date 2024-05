Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), opgericht in 1951, is de wereldleider op het gebied van opslag- en informatiebeheerdiensten. Iron Mountain wordt vertrouwd door meer dan 225.000 organisaties over de hele wereld, en met een vastgoednetwerk van meer dan 85 miljoen vierkante meter verspreid over meer dan 1.400 faciliteiten in meer dan 50 landen, bewaart en beschermt Iron Mountain miljarden waardevolle activa, waaronder kritieke bedrijfsinformatie, zeer gevoelige gegevens en culturele en historische artefacten.

Website: ironmountain.com

