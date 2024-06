Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

IrisVR, onderdeel van The Wild, is een toonaangevend merk voor meeslepende ontwerprecensie en samenwerking in virtual reality. Prospect, het vlaggenschipproduct van IrisVR, wordt gebruikt door BIM- en VDC-teams, ontwerpbureaus en ingenieurs die 3D-modellen coördineren en ontwerp- en constructieprocessen implementeren. Omdat IrisVR kant-en-klaar integreert met Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp en andere 3D-tools, kunt u direct een meeslepende VR-ervaring creëren waarmee u aan klanten kunt presenteren en effectiever met uw team kunt samenwerken. IrisVR werkt met de Oculus Quest-, HTC Vive-, Oculus Rift- en Windows MR-headsets. IrisVR heeft een gratis proefperiode van 14 dagen, die u kunt starten op www.irisvr.com.

Website: irisvr.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan IrisVR Prospect. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.