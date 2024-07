Inven is een AI-aangedreven tool die is ontworpen om gebruikers te helpen potentiële fusie- en overnamedoelstellingen (M&A) te vinden met verbeterde snelheid en efficiëntie. Door miljoenen websites te scannen, levert Inven gedetailleerde gegevens over bedrijven die voldoen aan specifieke zoekcriteria, waardoor handmatig desktoponderzoek wordt omgezet in een geautomatiseerd proces. De tool is geschikt voor verschillende gebruikerscategorieën, waaronder private equity-bedrijven, investeringsbanken, zakenmakelaars, consultants en bedrijfsontwikkelingsteams. Elk van deze professionele groepen kan gebruik maken van de unieke capaciteiten van Inven om respectievelijk perfecte platformbedrijven, bedrijven met een hoog potentieel en bedrijven die klaar zijn voor verkoop te identificeren, snel kennis van de sector te verwerven en synergetische overnamedoelen te vinden. De kernfunctie van Inven is dat gebruikers 1-2 voorbeeldbedrijven kunnen invoeren, waarna de AI het internet afzoekt om vergelijkbare bedrijven te vinden en een lijst met belangrijke gegevenspunten terugstuurt; ervoor te zorgen dat cruciale kansen niet worden gemist. Het positioneert zichzelf ook als een alternatief voor traditionele online zoekmethoden en biedt relevante en gedetailleerde bedrijfsgegevens op basis van hun daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. De strategische aanpak van de tools is er ook op gericht om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren en meer waarde voor de gebruikers te creëren. Het omkeren van het AI-platform wordt gebruikt en gewaardeerd door vooraanstaande M&A-professionals die het concurrentievoordeel ervan onderstrepen: snelheid, relevante resultaten en een aanzienlijk inzicht in marktlandschappen.

Website: inven.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Inven. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.