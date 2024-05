Interactio is het toonaangevende platform voor externe oplossingen dat sinds de lancering in 2014 is gebruikt voor het interpreteren en streamen van meer dan 42.000 evenementen. Tegenwoordig combineert het een eenvoudig te bedienen en intuïtieve installatie met een geavanceerde RSI-functie (Remote Simultaneous Interpretation) en Remote Participant System. Met een onbeperkt aantal talen en maximaal 2.000 deelnemers in een virtuele ruimte biedt Interactio elke maand een veilige en hoogwaardige oplossing voor ruim 2.000 externe en hybride vergaderingen. Door Dante-medianetwerktechnologie te gebruiken, kan Interactio worden geïntegreerd met de lokale infrastructuur voor conferentie-/vertolkingsapparatuur, waardoor een meertalig platform op afstand wordt verbonden met hardware ter plaatse. In 2020 werd de Interactio-oplossing de nummer 1 keuze van Europese instellingen en diende als communicatiebrug voor de internationale donorconferentie ‘Coronavirus Global Response’ van 4 mei 2020. Dagelijks fungeert Interactio als een meertalig deelnemersplatform voor vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Verenigde Naties, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en andere overheidsinstanties, waardoor de democratie kan groeien. In de afgelopen vijf jaar werd Interactio ook een officiële mondiale partner van TEDx en leverde het simultaanvertalingsdiensten op conferenties gehouden door Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J.P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy en anderen. Interactio blijft de best beoordeelde RSI-oplossing in de branche met een Trustpilot-score van 4,8 en een record van 976.000 gelijktijdig ondersteunde deelnemers.

Website: interactio.io

