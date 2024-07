IntelliPPT is een online samenvattingstool die kunstmatige intelligentie gebruikt om lange artikelen, tekst, alinea's, pdf's en andere soorten documenten samen te vatten. Het is niet alleen een tekstvereenvoudiger, maar ook een samenvattingsgenerator die geschikt is voor diverse toepassingen, van het bestuderen van academische artikelen, onderzoeksrapporten, professionele e-mails tot technische en whitepapers. De tool werkt door complexe zinnen af ​​te breken en in te korten, waardoor het mogelijk wordt om de inhoud efficiënter te doorlopen. Bovendien is IntelliPPT handig voor het automatisch maken van samenvattingspunten en het omzetten van documenten in PowerPoint-presentaties. De conversiefunctie is bedoeld om het werk van presentatoren te vereenvoudigen en hun efficiëntie te vergroten door de tijd te verminderen die wordt besteed aan het doornemen van documenten en het maken van presentaties. De tool wordt ook geleverd met een functie voor het automatisch markeren van belangrijke punten in teksten om de focus te bepalen. Het platform biedt gebruikersondersteuning en nieuwe gebruikers krijgen bij aanmelding een aantal gratis door AI gegenereerde samenvattingen aangeboden.

Website: intellippt.com

