InSummary is voor iedereen die meer tijd wil besteden aan wat de moeite waard is – en minder aan wat niet de moeite waard is. Het is een AI-aangedreven tool die automatisch intelligente prestatiebeoordelingen en statusrapporten genereert op basis van uw agenda. Samengevat helpen intelligente prestatiebeoordelingen u de gewenste beoordeling te krijgen door automatisch antwoorden op zelfevaluaties op te stellen en collega's aan te bevelen met herinneringen over wat u samen hebt bereikt. InSummary Intelligente statusrapporten besparen u tijd door uw wekelijkse activiteiten automatisch samen te vatten, zodat u uw werkfocus moeiteloos kunt overbrengen. De intelligente statusrapporten van InSummary zijn objectief, interactief en gepersonaliseerd – en worden elke week automatisch afgeleverd. Meld u in minder dan 30 seconden aan en zet Intelligent Performance Reviews en Intelligent Status Reports meteen voor u aan het werk.

Website: insummary.com

