Instant Singer is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers binnen slechts twee minuten zanger kunnen worden. Met deze tool kunnen gebruikers gratis hun eigen stem klonen en moeiteloos de stem van een zanger vervangen door die van henzelf door simpelweg op een knop te klikken. Het biedt een selectie stemmen waaruit u kunt kiezen, en gebruikers kunnen deze eenvoudig omwisselen in elk nummer van hun keuze. Het gebruik van Instant Singer duurt slechts twee minuten, waardoor het snel en efficiënt is. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zichzelf op te nemen terwijl ze het nummer "Twinkle, Twinkle, Little Star" zingen, of een nummer van hun keuze te converteren door de YouTube-link te plakken. De tool belooft resultaten van hoge kwaliteit te leveren en biedt een gratis proefperiode, waardoor gebruikers vier geconverteerde samples kunnen uitproberen voordat ze zich verbinden tot betaalde opties. Instant Singer heeft verschillende tariefplannen beschikbaar, waaronder een Starter Pack dat stemklonen biedt en vier gratis samples . Voor gebruikers die op zoek zijn naar extra functionaliteit en conversies is er het Lite Pack te koop voor $ 1,99 per credit, wat twee credits per conversie oplevert. Het Pro Pack biedt acht credits per conversie tegen een gereduceerd tarief van $ 1,49 per credit. Klantenondersteuning is beschikbaar via het Discord-platform. Kortom, Instant Singer is een AI-aangedreven tool waarmee gebruikers hun stem kunnen klonen en de zang van elk nummer naadloos kunnen vervangen door hun eigen stem. Het biedt verschillende prijsopties, biedt een snelle en gebruiksvriendelijke ervaring en belooft resultaten van hoge kwaliteit.

Website: instantsinger.com

