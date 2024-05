InLoox is het moderne project- en portfoliomanagementplatform waarmee teams en afdelingen in het hele bedrijf hun projecten betrouwbaar kunnen plannen, monitoren en evalueren - handig, eenvoudig en geïntegreerd in Microsoft Outlook en de hele Microsoft 365-omgeving. Dankzij de unieke integratie van InLoox in Outlook past de software perfect in het dagelijkse werkleven. InLoox zet projectinformatie uit e-mails, agenda-afspraken en vergaderingen om in taken, projectdocumenten of projectideeën. De kenmerken van InLoox ondersteunen teams en afdelingen van elke omvang gedurende de gehele projectlevenscyclus: van het projectidee, taakverdeling en planning tot de evaluatie van relevante KPI’s zoals tijdsbesteding aan het project, werklast, projectbudget of projectomvang. Hierdoor kunt u uw projectwerk van puur administratie naar een hoger niveau tillen: productieve en effectieve projectuitvoering in samenwerking met uw team en andere afdelingen. Meer dan 6.000 middelgrote en mondiale bedrijven vertrouwen op InLoox om de juiste strategische conclusies te trekken uit hun projectgegevens om hun zakelijke doelstellingen te bereiken. Dankzij interfaces met CRM-, business intelligence- of ERP-systemen levert InLoox de realtime data die u nodig heeft om uw producten en diensten sneller op de markt te brengen en de concurrentie een stap voor te blijven. Laat Excel-spreadsheets en verspreide teamcommunicatie achter u en begin nu met het DSGVO-compatibele project- en portfoliobeheerplatform gemaakt in Duitsland. De proefversie is 30 dagen gratis!

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: inloox.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan InLoox. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.