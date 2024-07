Outline Ninja's "Infographic Ninja" is een geautomatiseerde tool voor het genereren van infographics, aangedreven door AI. Het is ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te bieden trefwoorden snel en eenvoudig om te zetten in een infographic-formaat, waardoor informatie gemakkelijker kan worden begrepen en gedeeld. De tool vereist in eerste instantie dat een trefwoord en titel worden opgegeven, en gebruikt vervolgens AI om de rest van de informatie te genereren. De demo biedt een kijkje in de functies en mogelijkheden van de tool, en gebruikers kunnen zich abonneren om de volledige versie te ontgrendelen. Er zijn ook toegankelijkheidsopties beschikbaar, zoals aanpasbare tekstgrootte, kleur, contrast en cursorgrootte. Outline Ninja biedt de gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid, zodat de gegevens van gebruikers worden beschermd.

Website: outline.ninja

