Alternatieven - InfiniGrow

Talkdesk is een eenhoorn-cloudgebaseerd contactcenter, unified communications en softwareleverancier voor kunstmatige intelligentie, opgericht in Portugal in 2011. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Francisco, met kantoren in Londen, Lissabon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro en Porto.