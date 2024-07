Infer is een end-to-end machine learning (ML)-analyseplatform dat een revolutie teweegbrengt in de relatie tussen ML en SQL. Het biedt een innovatieve aanpak, genaamd SQL-inf, die complexe analysetaken vereenvoudigt terwijl de nauwkeurigheid behouden blijft. Met Infer kunnen analisten eenvoudig bedrijfsproblemen oplossen door gebruik te maken van de krachtige SQL-opdrachten. Een van de belangrijkste kenmerken van Infer is de Coworker AI, die fungeert als persoonlijke analyse-assistent. Coworker AI biedt geautomatiseerde visualisaties en inzichten, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om analisten naar relevante dataverhalen te leiden. Deze functie bespaart tijd en verbetert de analytische efficiëntie. Infer biedt ook een storytelling-functionaliteit, waarmee analisten gegevens kunnen omzetten in boeiende verhalen. Door verder te gaan dan de basiscijfers, maakt deze functie inzichten begrijpelijker en bruikbaarder, waardoor het publiek wordt geboeid. Bovendien maakt Infer de operationalisering van analyses mogelijk door middel van taakautomatisering en -planning. Analisten kunnen hun datagestuurde inzichten moeiteloos in de dagelijkse bedrijfsvoering integreren, waardoor de inzichten altijd actueel en relevant zijn. In termen van gebruiksscenario's ondersteunt Infer een breed scala aan toepassingen, waaronder churn-analyse, tekstanalyse, klantsegmentatie, lead scoring, vraagvoorspelling, zoeken naar gelijkenissen van gebruikers, levenslange waardeanalyse, productanalyse, marketinganalyse, conversieanalyse, fraudeanalyse, en kredietscore. Bovendien kan Infer naadloos worden geïntegreerd met verschillende gegevensbronnen, waardoor analisten gegevens op één plek kunnen koppelen en consolideren. Dit zorgt ervoor dat alle informatie up-to-date is en gereed is voor analyse. Over het geheel genomen biedt Infer analisten superkrachten, waardoor ze inzichten kunnen vinden, voorspellingen kunnen doen, patronen kunnen identificeren en bedrijfsproblemen effectief kunnen oplossen, zonder dat ze een geavanceerde graad in ML nodig hebben.

