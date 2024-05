Inbenta is een conversationeel AI-platform dat bedrijven helpt de klantervaring te verbeteren en de kosten te verlagen door middel van intelligente automatisering. Use Cases: Klantenservice, IT-helpdesk, Marketing & Sales, HR, Digitale Transformatie. Producten: Chatbot, Zoeken, Benti (casemanagement/ticketing), Knowledge, Digital Instructor (interactieve productdemo's). Technologie: eigen AI, AI-platform, generatieve AI-integratie. Concurrentievoordeel: De conversatie-AI van Inbenta is gedurende tien jaar getraind in miljarden klantinteracties in verschillende sectoren, waardoor het bewezen is dat het de klantervaring verbetert. Klanten en sectoren: Inbenta bedient wereldwijd meer dan 1.000 bedrijven in sectoren zoals het bankwezen, de reisbranche, de overheid, e-commerce, technologie, gezondheidszorg, verzekeringen, nutsvoorzieningen en telecommunicatie.

Website: inbenta.com

