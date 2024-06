ImagetoCartoon is een online AI-cartoonizer die je gezicht omzet in cartoon- of anime-stijl. Het wordt aangedreven door de nieuwste AI-cartoontechnologie en kan een afbeelding binnen enkele seconden naar cartoon converteren. Het is gratis te gebruiken en vereist geen account of betaling. De AI cartoonizer heeft een bereik van meer dan 50 effecten om uit te kiezen en kan avatars, karakters en cartoonemoji's creëren. Het biedt ook 24/7 ondersteuning en geen van de afbeeldingen wordt in het systeem opgeslagen. Gebruikers kunnen de Cartoonize-app voor mobiel en Mac downloaden om selfies te bewerken en om te zetten in cartoons. ImagetoCartoon is ook compatibel met Image to Sketch, Image to Caricature en andere cartoontools. Het is veilig te gebruiken zonder dat er betalingen of afbeeldingen worden opgeslagen. Alle beelden worden binnen 3 uur gewist.

Website: imagetocartoon.com

