ImageColorizer is een online tool die gespecialiseerd is in het herstellen, inkleuren en verbeteren van verouderde foto's. Met behulp van wat het geavanceerde AI-technologie noemt, voegt de tool kleur toe aan zwart-witafbeeldingen, met als doel deze realistische, levendige tinten te geven. Naast het inkleuren biedt ImageColorizer nog een reeks andere diensten: restauratie van oude foto's door details op te schalen en de helderheid te verbeteren; verbetering van wazige beelden van lage kwaliteit; retoucheren van portretfoto's; en een reparatiefunctie die is ontworpen om bekraste of beschadigde afbeeldingen te herstellen. De tool biedt ook een optie om foto's op te ruimen door ongewenste objecten te verwijderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van wat het beschrijft als de nieuwste magische gumtechnologie. ImageColorizer presenteert deze mogelijkheden als AI-aangedreven en specifiek ontworpen om oude foto's nieuw leven in te blazen en te optimaliseren. Het platform is gepositioneerd als een gebruiksvriendelijke oplossing waarvoor geen geavanceerde fotobewerkingsvaardigheden vereist zijn. Het is vermeldenswaard dat ImageColorizer weliswaar in de eerste plaats een online tool is, maar ook een app biedt voor zowel Windows- als Mac-gebruikers.

Website: imagecolorizer.com

