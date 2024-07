Image AI is een set AI-gestuurde tools die zijn ontworpen om verschillende soorten afbeeldingen en visuele inhoud te genereren. Het biedt generatoren voor het maken van RPG-personages, kaarten, NPC's, anime-personages, tekenfilms en meer. De toolset strekt zich uit tot specifieke afbeeldingsgeneratoren voor illustraties, gezichtsportretten en tekst-naar-afbeelding-conversies, om er maar een paar te noemen. Het kan zowel realistische representaties als afbeeldingen met een fantasiethema creëren, waardoor het nuttig is voor een reeks toepassingen, van gameontwerp tot digitale kunst. Naast creatietools biedt Image AI hulpprogramma's voor beeldverbetering waarmee u afbeeldingen kunt opschalen, herstellen en verbeteren, en de achtergronden van afbeeldingen kunt aanpassen. Hulpprogramma's voor het genereren van tekst voor het achtergrondverhaal van personages zijn ook inbegrepen. Voor gebruikers die willen communiceren en experimenteren met de tool, biedt het interactieve kleurpagina's. Over het algemeen is Image AI bedoeld om boeiende beelden over een reeks onderwerpen tot leven te brengen met de kracht van generatieve AI.

Website: imageai.app

