IconifyAI is een krachtige, op AI gebaseerde app-pictogramgenerator waarmee gebruikers binnen enkele seconden professionele pictogrammen voor hun apps of websites kunnen maken. Het beschikt over een brede selectie aan stijlen, vormen, kleuren en objecten om uit te kiezen, waardoor gebruikers hun pictogrammen kunnen aanpassen om hun merk perfect weer te geven. Met IconifyAI kunnen gebruikers tot 80 iconen genereren voor slechts $17, 160 iconen voor $27, of 400 iconen voor $37. De gegenereerde pictogrammen zijn PNG-afbeeldingen met een hoge resolutie (1024 x 1024) en gebruikers hebben het volledige eigendom van het pictogram, inclusief verkooprechten en auteursrechten. IconifyAI is geliefd bij klanten vanwege het snelle, geautomatiseerde ontwerpproces en de mogelijkheid om iconen te genereren die perfect bij hun merk passen. Als gebruikers bovendien niet helemaal tevreden zijn met het gegenereerde pictogram, kunnen ze contact opnemen met het IconifyAI-team om het aan hun behoeften aan te passen.

Website: iconifyai.com

