IcoMoon genereert pictogrampakketten sinds de release in november 2011. Het was de eerste tool waarmee aangepaste pictogramlettertypen konden worden gegenereerd. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden van IcoMoon veel verder uitgebreid dan pictogramlettertypen. IcoMoon streeft ernaar om de beste tool voor iconografie en pictogrambeheer voor perfectionisten te bouwen en te bieden. De iconenbibliotheek van IcoMoon bevat enkele van de beste iconensets die er zijn. Al deze iconen zijn handgemaakt en voorzien van pixels. Met de IcoMoon-app kunt u uw eigen pictogrampakketten bouwen en gebruiken in veel verschillende formaten, waaronder SVG, Polymer, PDF, XAML, CSH, pictogramlettertype met ligaturen of de goede oude PNG/CSS-sprites.

Website: icomoon.io

