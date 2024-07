I Love PDF 2

iLovePDF 2 is een gratis online PDF-toolkit waarmee gebruikers verschillende bewerkingen op PDF-bestanden kunnen uitvoeren, zoals het samenvoegen, splitsen, comprimeren, converteren, roteren, ontgrendelen en watermerken van PDF-documenten. De website biedt een breed scala aan conversietools, waarmee gebruikers PDF-bestanden kunnen converteren naar/van populaire formaten zoals Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML en meer. Het biedt een intuïtieve PDF-editor waarmee gebruikers onbeperkt online PDF-documenten kunnen maken of bewerken. Het platform bevat functies voor efficiënt PDF-beheer, zoals het samenvoegen van meerdere PDF's, het opsplitsen van afzonderlijke PDF's in afzonderlijke bestanden en het comprimeren van PDF's om de bestandsgrootte te verkleinen. Beveiliging is een prioriteit, met de mogelijkheid om PDF's te coderen met wachtwoorden en machtigingen in te stellen voor het beheren van afdrukken, kopiëren en bewerken. De website biedt mogelijkheden voor optische tekenherkenning (OCR) om tekst uit gescande PDF's en afbeeldingen te extraheren, waardoor bewerkbare en doorzoekbare PDF-documenten ontstaan. iLovePDF 2 heeft tot doel PDF-workflows te vereenvoudigen en een naadloze gebruikerservaring te bieden, met snelle en betrouwbare prestaties op alle apparaten. De website is gratis te gebruiken en de ontwikkelaars blijven in de loop van de tijd meer gratis conversietools toevoegen.

