HumanPal is een eenvoudig te gebruiken AI-synthetisch mediaplatform met realistische menselijke presentatoren die alles wat u typt in vrijwel elke taal met perfecte lipsynchronisatie uitspreken. Je maakt professionele video's in volledige 1080p HD-kwaliteit om je boodschap volledig in de cloud over te brengen en meerdere video's tegelijkertijd weer te geven. Gebruik de krachtige Photo to Talking Human face swap-technologie om onbeperkte variaties op video's te maken die met geen enkele andere app mogelijk zijn. De meeste gebruikers maken graag gebruik van de onbeperkte videoweergaven, ultrarealistische tekst-naar-spraakstemmen, kant-en-klare videosjablonen, stockmediabibliotheek, op scène gebaseerde editor op basis van slepen en neerzetten, spraak-naar-tekst-transcriptie, verscheidenheid aan geanimeerde videosjablonen zoals mockups, virtuele studio's , teksteffecten en kinetische animaties. Met een breed gevarieerde lijst van AI Human-presentatoren om uit te kiezen, samen met een sjabloonbibliotheek die voortdurend wordt bijgewerkt, is het nog nooit zo eenvoudig en snel geweest om professionele video's te maken die het publiek informeren en boeien. Stapsgewijze videotraining is inbegrepen, samen met webinartraining over het gebruik van de app en casestudy's over hoe verschillende industrieën HumanPal gebruiken.

Website: humanpal.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan HumanPal. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.