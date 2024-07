Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Het tijdschrift Human Resource Executive is speciaal geschreven voor VP's en directeuren van HR en biedt belangrijke besluitvormers nieuws, profielen en succesverhalen van vernieuwers op het gebied van human resources. Het tijdschrift Human Resource Executive is ontworpen om nauwkeurige en gezaghebbende informatie te bieden over alles wat met HR te maken heeft, inclusief arbeidsrecht, talentmanagement en arbeidsvoorwaarden en compensatie.

Website: hrexecutive.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Human Resource Executive. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.