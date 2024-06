Northeast Media Hub (Hub News) is een onafhankelijk digitaal medianetwerk dat een platform biedt aan journalisten en onafhankelijke mediaprofessionals. Het platform werd gelanceerd in de maand augustus 2020, onder auspiciën van North East Digital Media Services, een geregistreerd bedrijf, en richt zich op nieuws, infotainment en educatieve inhoud. Het nieuwsplatform www.hubnetwork.in is een van de toonaangevende nieuwswebsites in Meghalaya.

