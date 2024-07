HookGen is een webapp die is ontworpen om muziekproducenten en songwriters te helpen nieuwe muziekhooks en melodieën te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Tegen eind 2019 kan het een gloednieuw origineel nummer creëren met piano, maar ook met drums, strijkers, koperblazers, gitaar en basinstrumenten. HookGen is gratis en royaltyvrij, dus gebruikers hebben de mogelijkheid om het MIDI-bestand te downloaden en te gebruiken op elk Digital Audio Workstation (DAW). Het registreert ook hoe lang gebruikers naar een nummer luisteren, naar welke delen ze luisteren en wanneer ze op de knop Genereren drukken. Deze informatie wordt gebruikt om terug te koppelen naar de AI, die leert hoe hij betere nummers kan produceren telkens wanneer iemand de app bezoekt en ermee communiceert. HookGen kan alleen worden gebruikt op een desktop-pc of Mac, en gebruikers worden aangemoedigd om hun gegenereerde nummers te delen om de AI-engine te helpen ontwikkelen en verbeteren. Het is gemaakt door Peter CV en de #1 Programming Books Website, en is een voorbeeld van hoe AI kan worden gebruikt om creatief te zijn en originele nieuwe muziek te produceren.

Website: hookgen.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan HookGen. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.