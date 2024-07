Het tijdschrift Hispanic Executive richt de schijnwerpers op de meest invloedrijke Latino's uit het bedrijfsleven, om de ongeëvenaarde economische, politieke en sociale macht van de gemeenschap te helpen vergroten. Bij Hispanic Executive geven we vorm aan de dialoog over de culturele kracht die het Spaans leiderschap is en versterken we de stemmen van degenen die de groei op de wereldmarkt aandrijven.

Website: hispanicexecutive.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Hispanic Executive. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.