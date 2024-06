HEY Calendar

Maak je dag. De geheel nieuwe HEY-kalender geeft de tijd aan jouw kant. Week na week, niet maand na maand Mensen denken in dagen en weken, niet in maanden. Wat is morgen? Later deze week? Volgende week? De HEY-kalender is gebouwd rond hoe jij denkt, niet hoe papieren kalenders zijn ontworpen. Gewoonten en hoogtepunten Maak er een gewoonte van, houd eraan vast. Omcirkel belangrijke gebeurtenissen zodat ze opvallen. Vul uw dagen met herinneringen of momenten, niet alleen met gebeurtenissen. ‘Ergens deze week’ bootst het echte leven na Moet er een olieverversing plaatsvinden? Geld halen uit de geldautomaat? Schrijf een bedankbriefje? Misschien deze week of volgende, maar weet je niet precies wanneer je een kans krijgt? HEY weet dat 'misschien' echt bestaat. En nog veel meer De HEY-kalender is een kalender met alle functies, met veel originele varianten op gewone – en minder vaak voorkomende – conventies. Binnenkort vraag je je af waarom niet alle kalenders zo werken. - Stel aftellingen in voor verwachte gebeurtenissen - Gebruik daglabels om context aan dagen toe te voegen - Kleurgecodeerde subkalenders instellen - Flexibele herinneringen, zodat u niets mist

Website: hey.com

