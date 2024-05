Helcim is een betalingsbedrijf waarmee bedrijven gemakkelijk creditcards kunnen accepteren. Helcim richt zich op het leveren van een betere betalingsservice door het gemakkelijker te maken om zich aan te melden, slimmere betalingshulpmiddelen aan te bieden en het betaalbaarder te maken om betaald te krijgen. We weten dat betaald krijgen van cruciaal belang is voor uw bedrijf. Daarom streven we ernaar om bij elke stap een betere creditcardverwerkingservaring te bieden. U kunt zich binnen enkele minuten aanmelden voor een Helcim-account. Zonder ingewikkeld papierwerk en eenvoudige online goedkeuring kunt u meteen aan de slag. Met uw Helcim-account kunt u betalingen van uw klanten persoonlijk, online, in-app, via de telefoon, per factuur en meer accepteren - en we zijn er trots op dat we al deze flexibiliteit zonder extra kosten kunnen bieden.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: helcim.com

