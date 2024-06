HeadSpin is 's werelds eerste Digital Experience AI-platform dat in de cloud gehoste en lokale wereldwijde apparaatinfrastructuur, testautomatisering en ML-gestuurde prestatie- en kwaliteit van ervaringsanalyses voor mobiel, internet, audio en video combineert. HeadSpin stelt engineering-, QA-, operations- en productteams in staat om optimale digitale ervaringen te garanderen via alle leveringskanalen gedurende de gehele ontwikkelingslevenscyclus. Meer informatie vindt u op www.HeadSpin.io. Wereldwijde apparaatinfrastructuur Maakt end-to-end testen en monitoring mogelijk met duizenden apparaten op honderden locaties op echte carrier- en WiFi-netwerken over de hele wereld. Geen SDK vereist. Testautomatisering en API's Integreert naadloos in CI/CD-workflows, waardoor functionele en prestatietests vóór en na de release mogelijk worden. Ondersteuning voor alle testframeworks. Prestaties, QoE en machinaal leren Brengt automatisch problemen aan het licht en wijst op onderliggende hoofdoorzaken in alle lagen van de stapel, van het kwantificeren van audio/video QoE tot code- en pakketzichtbaarheid. Insights-to-Actions Levert regressie- en aggregatie-inzichten gedurende de hele levenscyclus van de digitale ervaring, van planning en ontwikkeling tot probleemticketing en operaties. Trending, waarschuwingen en analyses.

Website: headspin.io

