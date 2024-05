Happyml is een AI-assistent waarmee u eenvoudige spraak- of tekstopdrachten kunt gebruiken om moeiteloos uw softwareapplicaties te besturen en taken voor u uit te voeren. Hoe meer softwareapplicaties u aansluit, hoe krachtiger uw AI-assistent wordt. HappyML is een AI-tool waarmee je binnen slechts 5 minuten AI-chatbots kunt starten die zijn getraind op verschillende bestanden en websites. Deze chatbots zijn gebouwd met behulp van geavanceerde AI-taalmodellen en bieden geavanceerde gespreksmogelijkheden. Met HappyML kun je eenvoudig API's, bestanden en websites verbinden en de chatbots inzetten op platforms zoals Slack, Shopify, messengers en websites. De tool biedt een naadloze ervaring zonder de noodzaak van codering of complexe instellingen. Lid worden van HappyML is gratis en vereist geen creditcard. Meld u eenvoudig aan met uw Google-account of maak een nieuw account om aan de slag te gaan.

Website: happyml.com

