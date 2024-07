Hairgen.ai is een AI-aangedreven tool die tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in het proces van anticiperen op de resultaten van FUE/FUT-haartransplantatieoperaties. Gebruikers kunnen een foto uploaden en de tool genereert een fotorealistische preview van hun uiterlijk na de operatie om te helpen bij het nemen van beslissingen. Dit kan resulteren in meer conversies voor klinieken, het websiteverkeer vergroten en het prestige van het gebruik van de allernieuwste technologie vergroten. De tool is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken; gebruikers uploaden eenvoudigweg de foto van de patiënt, tekenen het algemene gebied van de haartoevoeging en krijgen een fotorealistische weergave in minder dan 30 seconden. De tool biedt ook flexibiliteit met instelbare kleur, haarlijn en lengte, zodat deze kan worden afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Inbegrepen in de functies zijn cloudtoegankelijkheid, zelfbediening, de mogelijkheid om directe uploads door patiënten op kliniekwebsites mogelijk te maken en de mogelijkheid om te worden ingebed als een zelfstandige app of op een externe website. Dit betekent dat er geen speciale apparatuur of installatie vereist is. Renderingen gebeuren snel, waarbij de tool tolerant is voor minder ideale foto's voor simulatie. Hoewel simulaties zijn ontworpen om realistische resultaten weer te geven, benadrukt Hairgen.ai dat de gegenereerde beelden niet moeten worden geïnterpreteerd als een garantie, maar eerder als een reeks potentiële visuele resultaten na de transplantatie. De privacy van patiënten wordt strikt gehandhaafd, waarbij gegevens niet met derden worden gedeeld en er is een optie om patiëntgegevens voortdurend automatisch te verwijderen. Bovendien kunnen klinieken de tool inzetten als een white-label oplossing, waarbij maatwerk wordt toegevoegd om aan hun unieke marketingbehoeften te voldoen. Al met al is Hairgen.ai een krachtig hulpmiddel dat AI-mogelijkheden gebruikt om de betrokkenheid en conversies voor haartransplantatieklinieken te vergroten door mogelijke visuele resultaten te bieden.

Website: hairgen.ai

