schelvis is een fintech SaaS die restaurants helpt hun marges te verbeteren dankzij realtime kostenbeheersing. We gebruiken kunstmatige intelligentie en optische karakterherkenning om documenten te digitaliseren, alle gegevens te exporteren en deze in realtime naar het restaurant te brengen. Het is net zo eenvoudig als het maken van een foto van een factuur en deze te uploaden. We integreren ook met verschillende kassa's, waardoor het nog eenvoudiger wordt. We helpen de winst-en-verliesrekening, marges, prijsvariaties en nog veel meer zakelijke inzichten van restaurants te ontdekken. Dankzij schelvis kunnen restaurants prijsschommelingen onder controle houden en betere zakelijke beslissingen nemen op basis van realtime bijgewerkte gegevens.

Website: haddock.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Haddock. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.